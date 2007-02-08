В Севастополе впервые пойман автор компьютерного вируса

Сотрудниками отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД Украины в городе Севастополе впервые разоблачена и пресечена деятельность распространителя компьютерного вируса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД в городе Севастополе, ссылаясь на слова начальника ЦОС, полковника милиции Вячеслава СИНЧЕНКО, это первый случай в городе, когда уголовное дело возбуждается против автора вредных компьютерных программ. По данным В.СИНЧЕНКО, «севастопольский» вирус оставался невидимым для большинства антивирусных программ». Вирус-шпион состоял из двух частей: клиентской и серверной. Клиентская часть была установлена на ноутбуке злоумышленника и осуществляла управление программой. Серверная часть была спрятана в оболочку флеш-мультика, который хакер разместил во файлообменник общедоступного сервера компьютерной сети. Поскольку забавные персонажи известных «флешек» пользуются немалой популярностью у любителей компьютерного юмора, на это рассчитывал распространитель вируса.

Сотрудники отделения по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и высоких технологий отдела проследили маршрут вируса-шпиона и установили, кто им руководит. Как выяснилось, севастопольский вирус создал юноша, который не имел никакого, кроме школьного, образования. Свое «изобретение» он назвал «глаз». Создавать программу злоумышленник начал в 2005 году, а в 2006 году «запустил» в локальную сеть. Благодаря программе он имел возможность бесплатного входа в локальную сеть, и при этом занес вирус на порядка 100 компьютеров, сообщил В.СИНЧЕНКО.

По собранным сотрудниками отдела материалам следователь следственной части УМВД возбудил уголовное дело по ч.1 ст.361 Уголовного кодекса Украины – «создание вредных компьютерных программ». Статья предусматривает немалый штраф или лишение свободы сроком до 2 лет.

Ведется следствие.