Япония запустила спутник-разведчик

Япония успешно вывела на околоземную орбиту спутник-разведчик при помощи своей же ракеты-носителя.

Как сообщает телекомпания NHK, запуск состоялся в субботу утром с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Через 20 минут после запуска вспомогательная и первая ступени ракеты-носителя отделились в соответствии с заданным графиком.

Запуск правительственного спутника, предназначенного для сбора информации, касающейся национальной безопасности, является частью разработанной в 1998 году программы, которая была принята в связи с испытаниями Северной Кореей баллистической ракеты.

Спутник оснащен приборами наблюдения высокой разрешающей способности. Они могут фиксировать на поверхности Земли объекты длиной в 60 см.

Газета.ру