В Воронежской области начинается строительство новой АЭС

В Воронежской области в 2007 году начнется строительство новой атомной станции в составе двух энергоблоков общей мощностью 2136 мегаватт, с реакторами третьего поколения. Об этом в субботу РИА Новости сообщили в пресс-центре администрации Воронежской области.

Новая атомная станция будет построена в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 1015 года" на площадке вблизи города Нововоронеж.

По словам губернатора Владимира Кулакова, "из федерального бюджета на эти цели в 2007 году планируется выделить 2,5 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта - 110 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока новой АЭС запланирован в 2012 году, второго - в 2013 году".

Проект строительства Нововоронежской АЭС-2 был утвержден министерством РФ по атомной энергетике еще в 1999 году.

Строительство новой АЭС в Воронежской области вызвано насущной необходимостью. Действующая в настоящее время Нововоронежская АЭС, расположенная в одном из основных узлов Единой национальной электрической сети, является основой функционирования экономики не только Воронежской области, но и таких энергоемких областей Центрального Черноземья как Белгородская, Липецкая, Тамбовская.

"Проектный срок службы энергоблоков станции исчерпан. Но благодаря проведенным работам срок эксплуатации энергоблоков первого поколения номер 3 и 4 продлен до 2016-2017 годов.

Между тем, уже к 2020 году прогнозируется прирост энергопотребления в областях Центрального Черноземья в полтора раза.

РИА "Новости"