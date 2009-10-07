Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии получили ученые, определившие структуру и функции рибосом - молекулярных машин, обеспечивающих синтез белка в клетке. Лауреатами стали: ученый из Великобритании Венкатраман Рамакришнан (Venkatraman Ramakrishnan), американец Томас Стейц (Thomas A. Steitz) и израильтянка Ада Йонат (Ada E. Yonath).

Сумма премии составляет 10 миллионов шведских крон (975 тысяч евро). Церемония объявления лауреатов проходит в Каролинском университете в Стокгольме.

Рибосомы являются одними из важнейших органелл живой клетки. Они представляют собой нуклеопротеиды - то есть, структуры, состоящие из белка и РНК. Рибосомы образуются в ядрышке - особой структуре внутри клеточного ядра - и затем мигрируют в цитоплазму, где обеспечивают синтез молекул всех белков, производимых в клетке, из элементарных "кирпичиков" - аминокислот.

В 2008 году самую престижную научную премию в номинации "химия" получили исследователи Осаму Симомура (Osamu Shimomura), Мартин Чалфи (Martin Chalfie) и Роджер Тсиен (Roger Tsien), выделившие в чистом виде зеленый флуоресцентный белок и создавшие его новые формы.

Лента.ру