Канада даст деньги на первый украинский спутник

Украина привлечет кредит Канады в размере 254 млн. долларов на создание первого украинского спутника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Национального космического агентства Александр ЗИНЧЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Общая стоимость проекта составляет 254 млн. долларов, которые предоставит компания MDA под 5,1% годовых на 10 лет», - сказал А.ЗИНЧЕНКО.

По его словам, контракт между MDA и «Укркосмосом» подписывается, а деньги должны поступить в апреле 2010 года под государственные гарантии на основании соответствующего решения правительства от 10 апреля 2009 года.

Глава НКАУ уточнил, что большая часть работ будет производиться в Украине, в частности, создание платформы ракетоносителя «Зенит».

А.ЗИНЧЕНКО также сообщил, что генеральным партнером Украины выступит канадская компания MDA, однако к реализации проекта будет также привлечено канадское агентство EDC.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что украинский спутник связи может быть запущен в сентябре 2011 года. На сегодняшний день Украина совместно с Канадой уже отработала программу производства и запуска спутника связи, отметила премьер.