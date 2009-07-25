Введен в строй самый мощный телескоп в мире

На острове Ла Пальма, входящем в состав принадлежащих Испании Канарских островов, сегодня состоялась церемония ввода в строй самого мощного телескопа в мире, передает ИТАР-ТАСС.

Телескоп обладает зеркалом диаметром в 10,4 м. и самой передовой технологией наблюдения за космическими телами.

На создание этого телескопа, расположенного на высоте более 2 тыс. м и входящего в состав обсерватории «Роке де лос мучачос», было затрачено ?104 млн., 90% из которых внесла Испания, а 10% оставшихся Мексика и США.