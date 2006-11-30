Ford представил пять новых джипов (10 фото)
Удачная покупка по выгодной цене
Компания Ford анонсировала внедорожники 2007 модельного года. На рынок она представит пять обновленных джипов.
Многие относят этот автомобиль к классу "удачная покупка по выгодной цене".
Ford Escape продается в четырех различных комплектациях XLS, XLT, Sport XLT, и с гибридным мотором. В комплектации XLS идет с 2,3-литровым двигателем мощностью 153 л.с. оснащенным 5-ступенчатой коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом.
|Ford Escape
XLT и Sport XLT получили трехлитровый двигатель Duratec V6 мощностью 200 лошадиных сил.
|Ford Escape
Все автомобили имеют интеллектуальную 4WD систему, которая автоматически передает крутящий момент на ось, имеющую лучшую тягу. При этом обеспечивается отличную стабильность автомобиля и экономичность топлива.
Escape Hybrid был представлен еще в 2004 г., он является первым американским гибридным автомобилем, который стал самым экономичным внедорожником в мире.
|Ford Escape Hybrid
На одном полном баке этого авто можно проехать до 700 километров. Внешних отличий от обычного Escape он не имеет.
|Ford Escape Hybrid
Ford Explorer до сих пор является одним из самых популярных джипов Америки, в течение прошлых 14 лет он был на пике популярности. Однако это не мешает производителю постоянно усовершенствовать модель.
|Ford Explorer
Обновленное авто получило хромированную решетку радиатора, новые задние двери и фары. Также была повышена шумоизоляция салона. В целом автомобиль обрел новый привлекательный вид и, возможно, будет пользоваться хорошим спросом у потребителей.
Explorer 2007 г. будет оснащаться двумя типами двигателей: 4-мотором V6 мощностью 210 л.с. с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4,6-литровым мотором V8 мощностью 292 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Этот автомобиль не пугает серьезное бездорожье, потому что с системой Control Trac 4WD ему легко преодолевать препятствия.
Новый Ford Expedition – это огромный полноценный внедорожник, признанный семейный джип. Модель получит в новом году современный 5,4-литровый мотор Triton V8, который обеспечивает хорошую тягу при сравнительно небольшом расходе топлива.
|Ford Expedition
Автомобиль оснащен системой Control Trac 4WD, которая позволяет выбирать четыре уровня настроек движения. Также Expedition оборудован системами контроля стабильности AdvanceTrac и Roll Stability Control, благодаря этим нововведения машина легко управляется на скользких поверхностях.
|Ford Expedition
Ford Expedition оснащен дополнительным третьим рядом сидений, при помощи которого автомобиль способен перевозить до 9 человек. А если сложить эти два ряда сидений, то Expedition превратится в довольно вместительный фургон.
Ford Explorer Sport Trac считается новой моделью в линейке пикапов Ford.
|Ford Explorer Sport Trac
Автомобиль Sport Trac уникален своим двойным назначением, он может быть как пятиместным внедорожником, так и полноценным пикапом с размером кузова около 4 футов.
|Ford Explorer Sport Trac
Автомобиль оснащен мотором V6 и автоматической 5-ступенчатой коробкой. Функция ABS у него установлена в стандартной комплектации.