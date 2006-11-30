Ford представил пять новых джипов (10 фото)

Компания Ford анонсировала внедорожники 2007 модельного года. На рынок она представит пять обновленных джипов.

Многие относят этот автомобиль к классу "удачная покупка по выгодной цене".

Ford Escape продается в четырех различных комплектациях XLS, XLT, Sport XLT, и с гибридным мотором. В комплектации XLS идет с 2,3-литровым двигателем мощностью 153 л.с. оснащенным 5-ступенчатой коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом.

Ford Escape

XLT и Sport XLT получили трехлитровый двигатель Duratec V6 мощностью 200 лошадиных сил.

Ford Escape

Все автомобили имеют интеллектуальную 4WD систему, которая автоматически передает крутящий момент на ось, имеющую лучшую тягу. При этом обеспечивается отличную стабильность автомобиля и экономичность топлива.

Escape Hybrid был представлен еще в 2004 г., он является первым американским гибридным автомобилем, который стал самым экономичным внедорожником в мире.

Ford Escape Hybrid

На одном полном баке этого авто можно проехать до 700 километров. Внешних отличий от обычного Escape он не имеет.

Ford Escape Hybrid

Ford Explorer до сих пор является одним из самых популярных джипов Америки, в течение прошлых 14 лет он был на пике популярности. Однако это не мешает производителю постоянно усовершенствовать модель.

Ford Explorer

Обновленное авто получило хромированную решетку радиатора, новые задние двери и фары. Также была повышена шумоизоляция салона. В целом автомобиль обрел новый привлекательный вид и, возможно, будет пользоваться хорошим спросом у потребителей.

Ford Explorer

Explorer 2007 г. будет оснащаться двумя типами двигателей: 4-мотором V6 мощностью 210 л.с. с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4,6-литровым мотором V8 мощностью 292 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Этот автомобиль не пугает серьезное бездорожье, потому что с системой Control Trac 4WD ему легко преодолевать препятствия.

Новый Ford Expedition – это огромный полноценный внедорожник, признанный семейный джип. Модель получит в новом году современный 5,4-литровый мотор Triton V8, который обеспечивает хорошую тягу при сравнительно небольшом расходе топлива.

Ford Expedition

Автомобиль оснащен системой Control Trac 4WD, которая позволяет выбирать четыре уровня настроек движения. Также Expedition оборудован системами контроля стабильности AdvanceTrac и Roll Stability Control, благодаря этим нововведения машина легко управляется на скользких поверхностях.

Ford Expedition

Ford Expedition оснащен дополнительным третьим рядом сидений, при помощи которого автомобиль способен перевозить до 9 человек. А если сложить эти два ряда сидений, то Expedition превратится в довольно вместительный фургон.

Ford Explorer Sport Trac считается новой моделью в линейке пикапов Ford.

Ford Explorer Sport Trac

Автомобиль Sport Trac уникален своим двойным назначением, он может быть как пятиместным внедорожником, так и полноценным пикапом с размером кузова около 4 футов.

Ford Explorer Sport Trac

Автомобиль оснащен мотором V6 и автоматической 5-ступенчатой коробкой. Функция ABS у него установлена в стандартной комплектации.

Авто.Утро.ру