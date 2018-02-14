Астрономы получили уникальный снимок звезды, которая "сбрасывает кожу"

Красный гигант медленно превращается в планетарную туманность.

Ученые при помощи Очень большого телескопа получили снимок звезды R Scu, которая располагается на расстоянии 1200 световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, звезда приближается к концу своей эволюции и теряет внешние оболочки, превращаясь в планетарную туманность.

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В основном процесс потери массы хорошо исследован, но все еще остается неясным, как он идет в непосредственной близости к поверхности звезды. Количество потерянной звездой массы имеет огромное значение для эволюции звезды – именно оно определяет ее будущее и от него зависит тип образующейся планетарной туманности.

Заканчивая свой жизненный цикл образованием планетарных туманностей, AGB-звезды производят большое количество атомов разнообразных химических элементов — в том числе 50% элементов тяжелее железа — которые затем рассеиваются в межзвездном пространстве и впоследствии участвуют в образовании новых звезд, планет, их спутников, и в конечном счете живых организмов.