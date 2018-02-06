Обнаружена новая угроза для всех Android-устройств

Количество сканируемых ботнетом устройств удваивается каждые 12 часов, отметили в Qihoo 360.

В сети появился новый ботнет ADB.miner, заражающий устройства на базе Android. Обнаружить его удалось исследователям из Qihoo 360.

Первые атаки ботнета начались 3 февраля. ADB.miner использует компоненты кода ботнета Mirai, из-за которого два года назад пострадало большое количество крупных сайтов. Об этом сообщает Bleeping Computer.

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Так, через открытые порты вирус ищет доступ к основным функциям системы Android, а после проникновения в устройство запускает процесс скрытого майнинга Monero.

Отмечается, что на данный момент вирус атаковал уже более 7,4 тысяч смартфонов, ТВ-приставок и "умных" телевизоров.

Компания Qihoo 360 предостерегает, что атаке могут подвергнуться любые устройства на ОС Android – от смартфонов до умной техники.

Как сообщал УНИАН, мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google