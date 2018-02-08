NASA создаст подводную лодку для исследования Титана

Субмарину планируют запустить к спутнику Сатурна в течение 20 лет.

Специалисты НАСА совместно с ученым Вашингтонского университета разработают подводную лодку для исследования углеводородных водоемов на Титане.

Субмарину планируют запустить к спутнику Сатурна в течение 20 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи имитировали условия на Титане в криогенной лаборатории, поскольку температура у поверхности небесного тела составляет минус 170-180 градусов Цельсия. В испытательную камеру добавлялась жидкая смесь из метана и этана. В нее погружали небольшой нагревающийся картридж, чтобы понять, как тепло от подводной лодки будет влиять на ее гидродинамические характеристики.

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Считается, что тепло, выделяемое машиной, приведет к появлению пузырьков азота, способных помешать маневрированию, съемкам и работе балластных систем, которые закачивают или откачивают забортную жидкость.

Кроме того, ученые разработали специальную видеокамеру и оптическое устройство, названное бороскопом. Оно может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление. В ходе эксперимента также было установлено, что из-за наличия азота в углеводородных водоемах Титана жидкость замерзает при минус 198 градусах Цельсия, это означает низкую вероятность столкновения субмарины с айсбергом.