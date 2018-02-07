Эксперты рассказали о печальной судьбе запущенной в космос Tesla Roadster

Ученые говорят, что если Tesla Roadster не будет уничтожена в результате столкновения, то это сделает радиация.

Эксперты назвали главные угрозы для личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, запущенного в ходе запуска ракеты Falcon Heavy во вторник, 6 февраля.

Среди них - радиация, вероятное столкновение с объектами и космическим мусором, передает Live Science.

Так, химик Уильям Кэрролл отмечает, что авто будут угрожать твердые объекты и радиация: "Органику разрушат различные виды радиации, с которыми она столкнется... Органическим веществам в таком окружении я бы не дал и года".

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В этом случае органика - это пластмассы и даже каркас машины из углеродного волокна.

Кроме того, маловероятно и то, что электрокар разминется с микрометеоритами.

В свою очередь, другой химик, Ричард Сахлебен в целом поддерживает мнение Кэрролла, но убежден: даже через миллион лет автомобиль будет узнаваемым.

Напомним, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

Часть ракеты транспортировал украинский самолет Ан-124-100 "Руслан". Два ускорителя одновременно и успешно приземлились на наземные площадки, тогда как центральный промахнулся и разбился в океане.

Вместо груза в космос полетел личный автомобиль Илона Маска. В вишневом Tesla Roadster находится манекен в скафандре производства SpaceX. Сейчас ракета с автомобилем Маска вышла за пределы орбиты Марса.

Запуск обошелся компании SpaceX в 500 млн долларов. Falcon Heavy может вывести 63,8 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Это делает ее самой мощной из ныне действующих ракет.