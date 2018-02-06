Названа причина удаления Телеграм из Apple Store
13:49, 06 февраля 2018Наука и IT
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О причине временного удаления Телеграм рассказал руководитель Apple Store.
Иллюстрация REUTERS
В App Store уточнили причину временного удаления мессенджера Telegram из списка предлагаемых приложений. Там отметили, что Telegram удаляли из-за детской порнографии.
Читайте такжеTelegram пропал из AppStore«У нас нулевая толерантность к деятельности, которая ставит под угрозу детей, - детская порнография возглавляет список того, что не должно происходить никогда. Это зло, это незаконно и аморально»,- приводит 9To5Mac слова руководителя App Store Фила Шиллера.
Как сообщал УНИАН, приложение было удалено из App Store за «неприемлемый» контент, без объяснения, о каком контенте шла речь. Telegram пропал из магазина приложений Apple и в тот же день вернулся туда.
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