Около 100 тысяч скачиваний в день: Telegram вернулся в AppStore

Основатель Telegram сообщил о возвращении приложения в магазин Apple и назвал число скачиваний мессенджера.

Приложение мессенджера Telegram вернули в магазин приложений компании Apple - AppStore. Ранее приложение было заблокировано из-за "наличия недопустимого контента".

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"Telegram вернулся в AppStore после отсутствия", - сообщил в Twitter основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что ежедневно приложения для Android скачивают около 500 тысяч раз, а для iOs - около 100 тысяч раз.

Как сообщал УНИАН, ранее создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюты, которая будет называться Gram. Новая платформа, которая будет называться Open Network Telegram, прежде всего, позволит осуществлять платежи внутри Telegram.