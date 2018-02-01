Около 100 тысяч скачиваний в день: Telegram вернулся в AppStore
Приложение мессенджера Telegram вернули в магазин приложений компании Apple - AppStore. Ранее приложение было заблокировано из-за "наличия недопустимого контента".
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"Telegram вернулся в AppStore после отсутствия", - сообщил в Twitter основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что ежедневно приложения для Android скачивают около 500 тысяч раз, а для iOs - около 100 тысяч раз.
Как сообщал УНИАН, ранее создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюты, которая будет называться Gram. Новая платформа, которая будет называться Open Network Telegram, прежде всего, позволит осуществлять платежи внутри Telegram.
Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.— Pavel Durov (@durov) February 1, 2018
Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.
Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK