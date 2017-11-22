Google следит за пользователями смартфонов на Android

Мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google, пишет Медуза со ссылкой на Quartz.

Сбор таких данных ведется, как указывает издание, и на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.

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В Google, куда журналисты Quartz направили соответствующий запрос, подтвердили факт сбора данных о Cell ID — уникальных идентификаторах сотовых вышек. Сбор такой информации, следует из ответа Google, ведется с начала 2017 года.

При этом компания подчеркнула, что собирает данные о Cell ID исключительно для того, чтобы улучшить качество передачи текстовых сообщений и не хранит такую информацию.

В Google также сообщили, что планируют отказаться от сбора данных о Cell ID до конца ноября.

Данные о Cell ID теоретически позволяют определить местоположение пользователей и отследить маршруты их передвижений.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Uber выпустит обновление, после которого приложение перестанет отслеживать местоположение клиентов на протяжении пяти минут после завершения поездки.

В компании объяснили, что отслеживали данные после окончания поездки для безопасности пользователей, однако, эта инициатива подвергалась критике и обвинениям в нарушении конфиденциальности.