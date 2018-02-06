Intel придумала "умные очки", которые проецируют изображение прямо на сетчатку

Представители компании заявляют, что финальная модель сможет работать около 18 часов от одной зарядки.

Intel продемонстрировала прототип умных очков Vaunt. В отличие от других подобных устройств, лазер, проецирующий изображение, встроен прямо в оправу и незаметен для окружающих.

Компания планирует предоставить очки разработчикам до конца года, пишет N+1 со ссылкой на The Verge.

В очках или шлемах дополненной реальности пользователь видит не полностью виртуальное изображение, а лишь некоторые объекты, наложенные на реальный окружающий мир. Такие разработки показали уже несколько компаний, и кроме громоздких гарнитур-шлемов, как, например, Hololens, существуют и более компактные устройства в виде очков, такие как Google Glass, Epson Moverio или Vuzix Blade. Несмотря на относительную компактность, подобные гаджеты все равно обычно снабжены массивным блоком с электроникой и аккумулятором, из-за чего их использование может быть не всегда удобно, особенно если речь идет о постоянном ношении устройства.

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Intel продемонстрировала ранний прототип собственных очков дополненной реальности Vaunt, лишенный этих недостатков. Внешне они почти неотличимы от обычных очков, потому что основные электронные компоненты расположены в дужках и незаметны окружающим.

Для отображения информации инженеры Intel использовали проектор на основе вертикально-излучающего лазера,который проецирует монохромное красное изображение через отражатель непосредственно на сетчатку глаза (стоит отметить, что технология проекции изображения прямо на сетчатку уже использовалась, например, Fujitsu).

Как и в аналогичных устройствах, проектор в Vaunt располагается только на одной стороне и отображает информацию для одного, а не обоих глаз. Направление проектора подобрано таким образом, что пользователь видит изображение с очков только когда смотрит в правый нижний угол поля зрения.

Очки могут связываться со смартфоном по Bluetooth и показывать пользователю уведомления. К примеру, пользователь может увидеть уведомление о входящем звонке или информацию из приложения-навигатора о том, через сколько метров ему нужно повернуть. Представители компании заявляют, что финальная модель сможет работать около 18 часов от одной зарядки.

Видео: The Verge

Пока Intel не раскрывает информацию о том, когда и по какой цене очки смогут купить обычные пользователи. Известно лишь, что до конца года компания планирует выпустить версию очков для разработчиков, а также SDK для разработки приложений.