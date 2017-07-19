Представлено второе поколение Google Glass

Компания Alphabet заявила о выпуске новой версии Google Glass Enterprise Edition (EE). Разработчики полностью изменили концепцию устройства и улучшили характеристики "умных очков", пишет Wired.

Главным отличием от Explorer Edition, которые появились в 2013 году, является возможность отсоединить модуль от оправы. Таким образом Google Glass можно присоединить к защитным или же выписанным по рецепту очкам.

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Кроме того, на новую модель установлен более мощный процессор и улучшенный Wi-Fi-модуль. Время автономной работы Google Glass EE увеличилось с пяти до восьми часов. Также на корпусе разместили индикатор, сигнализирующий о начале записи ролика.

Google Glass EE нацелены на корпоративных клиентов. По словам представителя компании, ими уже пользуются рабочие на предприятиях компаний GE, Boeing, DHL и Volkswagen в США. С их помощью сотрудники могут оперативно обратиться за помощью и построить маршрут.