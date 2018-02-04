В Египте обнаружили уникальную гробницу возрастом более 4,4 тысячи лет (фоторепортаж)

Ученые предполагают, что она принадлежала жрице Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов

Археологи обнаружили на плато Гиза в Египте уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет.

Как пишет 112.ua, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетское министерство по вопросам древностей.

Согласно сообщению, гробница, найденная около Каира, располагалась рядом с некрополем, известным как место погребения Древнего царства.

Ученые предполагают, что она принадлежала жрице Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов.

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В частности, на гробнице, сделанной из глиняных кирпичей, изображены сцены охоты и рыбалки.

Кроме того, на фресках имеются и две обезьяны. Первая собирает фрукты, а вторая танцует.

Археологи не исключают, что в данной местности могут быть и другие гробницы.