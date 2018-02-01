Telegram пропал из AppStore

Причиной блокировки приложения стало наличие в нем "недопустимого контента".

Мессенджер Telegram, созданый разработчиком социальной сети Вконтакте Павлом Дуровым, пропал из магазина приложений компании Apple - AppStore.

Об этом говорится в комментариях на официальной странице мессенджера в Twitter. Павел Дуров ответил пользователям в комментариях и объяснил, что причиной блокировки приложения стало наличие в нем "недопустимого контента".

"Как только мы получим разрешение, мы ожидаем, что приложения вернутся в AppStore", - написал Дуров.

Telegram стал недоступен в AppStore нескольких стран, в том числе и США. Пользователи в соцсетях призывают Apple вернуть доступ к популярному мессенджеру, а также его адаптивной версии.

Как сообщал УНИАН, создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюты, которая будет называться Gram. Новая платформа, которая будет называться Open Network Telegram, прежде всего, позволит осуществлять платежи внутри Telegram.