Nissan научил парковаться комнатные тапки (видео)

Японский автопроизводитель разработал систему, при помощи которой тапки гостей самостоятельно становятся в прямую линию.

Компания Nissan Motor Co разработала систему для тапочек, которые "паркуют" себя на входе в традиционный японский ресторан или в отеле, пишет 24 канал.

В Японии, где древние традиции постоянно дополняются новейшими технологиями, производитель автомобилей предложил одному из отелей самоходные тапочки.

Читайте такжеТуристы признали наличие бесплатного Wi-Fi главным критерием при выборе отеля

Тапки становятся на место после того, как гость нажмет кнопку, что он готов пользоваться ими.

Каждый тапок оснащен двумя крошечными колесами, двигателем и сенсорами, чтобы "проехать" по деревянному полу, используя технологию Nissan ProPilot Park.

Nissan использует эту технологию в последней версии своего электромобиля Leaf. Высокотехнологичные датчики и камеры позволяют автомобилю знаходитимісце и сдавать обратно в парковочные места без водителя.

Смотрите видео – тапочки, которые сами паркуются.

Первая версия самопаркувальних тапочек была опробована в отеле курортного городка Хаконе, примерно в 75 километрах на юго-запад от Токио. Гости смогут испытать эту технологию в марте.