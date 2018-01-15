СБУ заблокировала распространение шпионской программы для мобильных устройств

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой заблокировали распространение вредоносного программного обеспечения, которое предназначалось для удаленного негласного получения информации с мобильных терминалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

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«Оперативники СБ Украины установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств. Свои «услуги» они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к «сервису». Ему поступала ссылка, которую он должен был физически «закачать» на телефон нужного ему лица», - говорится в сообщении.

Согласно информации СБУ, программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона, не проявляла признаков активности во время работы и действовала скрыто от собственника.

«Возможности хакерского обеспечения позволяли перехватывать телефонные разговоры, СМС и ММС-переписку, фиксировать местонахождение абонента «снимать» общение через популярные мессенджеры и электронную почту, давали доступ к фото- и видеофайлам, хранящихся на мобильном устройстве. Все полученные данные хранились для клиента в «личном кабинете» на веб-ресурсах злоумышленников. Для постоянного пользования «сервисом» заказчик должен произвести оплату на необходимый ему срок через электронные платежные системы», - сообщили в СБУ.

Сотрудники Управления СБУ в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам проживания участников группы, во время которых изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Согласно выводу специалистов, обнаруженное программное обеспечение, установленное на мобильном устройстве, является специальным техническим средством негласного получения информации.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) и ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступлений.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.