NASA показало захватывающее видео полета сквозь туманность Ориона

01:35, 15 января 2018
Наука и IT
140 0

Визуализация создана при помощи сопоставления изображений, сделанных в инфракрасном диапазоне и при оптическом наблюдении за туманностью.

Визуализация туманности Ориона / фото NASA, ESA, F. Summers, G. Bacon, Z. Levay, J. DePasquale, L. Frattare, M. Robberto and M. Gennaro (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)

NASA опубликовали видео-визуализацию "полета" сквозь туманность Ориона.

Читайте такжеУченые допускают существование жизни на планетах системы Trappist-1

Как сообщается на сайте Лаборатории реактивных двигателей США, при создании проекта были использованы данные, собранные космическими телескопами Hubble и Spitzer.

Визуализация создана при помощи сопоставления изображений, сделанных в инфракрасном диапазоне и при оптическом наблюдении за туманностью.

Также специалисты добавили рисунку объемности при помощи "голливудских анимационных техник", тем самым показав туманность "изнутри" в трехмерном виде.

Видео: NASA Video

Туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #туманность Ориона#полет сквозь туманность#видео NASA