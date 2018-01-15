NASA показало захватывающее видео полета сквозь туманность Ориона

NASA опубликовали видео-визуализацию "полета" сквозь туманность Ориона.

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Как сообщается на сайте Лаборатории реактивных двигателей США, при создании проекта были использованы данные, собранные космическими телескопами Hubble и Spitzer.

Визуализация создана при помощи сопоставления изображений, сделанных в инфракрасном диапазоне и при оптическом наблюдении за туманностью.

Также специалисты добавили рисунку объемности при помощи "голливудских анимационных техник", тем самым показав туманность "изнутри" в трехмерном виде.

Видео: NASA Video

Туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.