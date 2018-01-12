"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку
В настоящее время военному ведомству США приходится отражать кибератаки масштабом 600 гигабайт.
Хакеры увеличивают число атак на военную инфраструтктуру США, одновременно изобретая новые методы нападений
Об этом заявил глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
По словам Линна, чье ведомство обеспечивает киберзащиту сетей Пентагона, объем атак увеличивается регулярно и в разы. Так, еще несколько лет назад трафик во время атак достигал уровня одного - двух гигабайт. В настоящее время военному ведомству приходится отражать атаки масштабом 600 гигабайт. Кроме того, хакеры изобретают "различные новые способы проведения атак, о которых раньше мы не могли и подумать", отметил генерал-лейтенант.
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"Теперь, то что можно назвать "терабайтом смерти" - надвигается на нас. Мы готовы к этому, так как знаем, что он наступит. Это только вопрос времени, когда мы с ним столкнемся", - заявил Линн.
Высокопоставленный офицер Пентагон одновременно отметил, что с ростом числа кибернападений растет и информационная инфраструктура военного ведомства, которую должно защищать его управление. Сейчас, по его словам, в нее входит 3,2 млн пользователей. Все они нуждаются в защите и технической поддержке. "Каждую секунду, каждую минуту что-то происходит, так что ты не можешь отвлечься от этого", - описал он ситуацию.
При этом Линн добавил, что его ведомство пока в силах справляться с растущей угрозой. "Мы проводим отличную работу, но уровень атак, с которыми мы столкнулись, поразил нас, и я все еще продолжаю удивляться, насколько они были тяжелыми для нас", - рассказал он.
О растущей угрозе Линн расказал во время общения с журналистами, которое прошло в Вашингтоне. Мероприятие было организовано Ассоциацией по электронике и коммуникациям для вооруженных сил (AFCEA).