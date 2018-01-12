"Терабайт смерти": в США готовятся отразить масштабную кибератаку

Хакеры увеличивают число атак на военную инфраструтктуру США, одновременно изобретая новые методы нападений

Об этом заявил глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам Линна, чье ведомство обеспечивает киберзащиту сетей Пентагона, объем атак увеличивается регулярно и в разы. Так, еще несколько лет назад трафик во время атак достигал уровня одного - двух гигабайт. В настоящее время военному ведомству приходится отражать атаки масштабом ​600 гигабайт. Кроме того, хакеры изобретают "различные новые способы проведения атак, о которых раньше мы не могли и подумать", отметил генерал-лейтенант.

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"Теперь, то что можно назвать "терабайтом смерти" - надвигается на нас. Мы готовы к этому, так как знаем, что он наступит. Это только вопрос времени, когда мы с ним столкнемся", - заявил Линн.

Высокопоставленный офицер Пентагон одновременно отметил, что с ростом числа кибернападений растет и информационная инфраструктура военного ведомства, которую должно защищать его управление. Сейчас, по его словам, в нее входит 3,2 млн пользователей. Все они нуждаются в защите и технической поддержке. "Каждую секунду, каждую минуту что-то происходит, так что ты не можешь отвлечься от этого", - описал он ситуацию.

При этом Линн добавил, что его ведомство пока в силах справляться с растущей угрозой. "Мы проводим отличную работу, но уровень атак, с которыми мы столкнулись, поразил нас, и я все еще продолжаю удивляться, насколько они были тяжелыми для нас", - рассказал он.

О растущей угрозе Линн расказал во время общения с журналистами, которое прошло в Вашингтоне. Мероприятие было организовано Ассоциацией по электронике и коммуникациям для вооруженных сил (AFCEA).