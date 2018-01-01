В первую ночь нового года над Землей взойдет суперлуна

В ночь с 1 на 2 января 2018 года жители Земли увидят редкое полнолуние, которое уже назвали главным Суперлунием 2018 года.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Луна подойдет к Земле в 23:56 по Киеву очень близко – на 356565 км, а в 04:25 произойдет полнолуние.

Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и один раз очень маленьким. Когда Луна в фазе полнолуния проходит точку перигея, т. е. находится на минимальном расстоянии от Земли, такое полнолуние называют суперлунием года.

В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2017 года жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.