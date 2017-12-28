Запущенный Россией спутник "Ангосат" вышел на связь - СМИ

Специалистам удалось установить связь с ангольским спутником "Ангосат", который был запущен Россией 26 декабря с космодрома Байконур.

С аппарата получена телеметрия, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Читайте такжеВ России признали, что ракета "Союз" упала из-за перепутанных космодромов

"Специалистам удалось восстановить связь со спутником "Ангосат", с аппарата получена телеметрия", - сказал собеседник российского агентства.

Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника, канал связи же позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, связь с российским спутником "Ангосат", который был запущен с Байконура при помощи украинской ракеты-носителя "Зенит-2СБ", потеряна.