Британские ученые создали "елку" из стволовых клеток (фото)

16:22, 22 декабря 2017
Наука и IT
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Рисунок состоит из клеток коллагена и жировых клеток, которые содержатся в костном мозге человека.

Аспирантка британского университета создала елку из стволовых клеток / фото University of Southampton

Аспирантка университета Саутхемптона Катрина Мура с помощью современных технологий создала новогоднюю елку и рождественский венок из стволовых клеток.

Как сообщается на сайте Саутхемптонського университета, такой «рисунок» создан с помощью инновационных методов лазерной визуализации, которые используют в рамках программы исследований регенеративной медицины в университете.

Зеленые элементы на изображениях – это клетки коллагена, а красные точки – жировые клетки, которые извлекаются из костного мозга человека. Цвет клеток Катрина усилила с помощью электроники, ведь обычно клетки коллагена имеют голубой оттенок.

Рождественский венок из стволовых клеток / фото University of Southampton

Как сообщал УНИАН, жители Бейрута в Ливане создали необычную новогоднюю "елку" - сотни зеленых бананов выложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами.

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Теги: #стволовые клетки#новогодняя елка#елка из стволовых клеток