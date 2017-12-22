Британские ученые создали "елку" из стволовых клеток (фото)

Аспирантка университета Саутхемптона Катрина Мура с помощью современных технологий создала новогоднюю елку и рождественский венок из стволовых клеток.

Как сообщается на сайте Саутхемптонського университета, такой «рисунок» создан с помощью инновационных методов лазерной визуализации, которые используют в рамках программы исследований регенеративной медицины в университете.

Зеленые элементы на изображениях – это клетки коллагена, а красные точки – жировые клетки, которые извлекаются из костного мозга человека. Цвет клеток Катрина усилила с помощью электроники, ведь обычно клетки коллагена имеют голубой оттенок.

Как сообщал УНИАН, жители Бейрута в Ливане создали необычную новогоднюю "елку" - сотни зеленых бананов выложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами.