Американские физики придумали беспроводное электричество

Команда физиков из Массачусетского технологического института разработала технологию передачи электроэнергии методом электромагнитного резонанса. Как заявляют физики, технология абсолютно безвредна и проста в применении, но в данный момент существует только в виде математический модели.

Новая технология основана на открытом сотню лет назад электромагнитном излучении. Суть ее в том, что подключенный к источнику питания передатчик, представляющий из себя так называемый долгоживущий резонатор, создает внутри себя электромагнитное поле. Чтобы образовалось электрическое напряжение, необходимо поместить в радиус приема резонатор, настроенный на ту же частоту, что и передатчик. Схема действия очень похожа на эффект акустического резонанса, отмечают физики.

Как надеются изобретатели, их изобретение найдет применение в различных мобильных устройствах, таких как ноутбуки, мобильные телефоны и КПК.

Лента.ру