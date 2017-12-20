В США родился зачатый 24 года назад ребенок

В американском штате Теннесси женщина родила ребенка, зачатого в пробирке более 24 лет назад.

Эмбрион был заморожен 14 октября 1992 года, а в марте его имплантировали 25-летней американке Тине Гибсон. 25 ноября 2017 года женщина родила здоровую девочку, передает CNN.

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Отмечается, что Гибсон узнала о возрасте эмбриона лишь после имплантации. Она даже пошутила, что если бы этот эмбрион родился, когда ему было положено, они могли стать лучшими друзьями.

Пара решилась на такую процедуру из-за бесплодия мужа Тины Бенджамина в результате болезни.

В CNN напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда у пары родился ребенок, зачатый в пробирке 20 лет назад. "Мне все равно, мировой это рекорд или нет", - прокомментировала рекордный возраст эмбриона Тина Гибсон.

Как сообщал УНИАН, в Мексике успешно провели уникальную операцию по искусственному оплодотворению, в результате которой появился ребенок от "трех родителей".