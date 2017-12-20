Эксперты составили рейтинг самых ненадежных паролей в 2017 году

Аналитики SplashData проанализировали 5 миллионов паролей, которые использовались в 2017 году.

На основе полученных данных они составили рейтинг самых популярных и от того самых ненадежных паролей, сообщает SCO.

Читайте такжеПроверка iPhone X близнецами, бородами и масками: как пытались обмануть Face ID (видео)

В рейтинг вошло 100 самых популярных паролей. Некоторые из них, такие как "123456" или "password", возглавляют рейтинг уже не первый год, однако есть и новички, например, "starwars".

"К сожалению, хотя новый эпизод может стать фантастическим дополнением к франчайзингу "Звездных войн", "starwars" является опасным паролем для использования. Хакеры используют общие термины из поп-культуры и спорта чтобы войти в онлайн-счета, потому что они знают, что много людей используют слова, которые легко запоминаются", - отметил исполнительный директор компании SplashData Морган Слэйн.

Также часто люди выбирают пароль, который выглядит как чушь, но фактически является достаточно простой комбинацией на клавиатуре. Например, "qazwsx" является новеньким в топ-25 худших паролей.

Также отмечается, что по результатам анализа, 10 % людей используют по меньшей мере один пароль из топ-25, а 3% используют лидера рейтинга "123456".

Как сообщал УНИАН, в Google Play обнаружен вирус, который ворует банковские пароли.