Дуров переехал в Дубай, чтобы не платить налоги

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил поселиться в свободной экономической зоне Dubai Media City (DMC) в Дубае, передает РБК. Главной причиной такого решения он назвал отсутствие в DMC налогов.

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"Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, сколь сильные ограничения накладывают на них налоги. На налоги может уходить до половины вашего дохода, по сути это значит, что в течение 180 дней в году вы работаете на правительство. Думаю, я способен найти деньгам, которые я зарабатываю, лучшее применение на благо общества", - рассказал Дуров агентству Bloomberg. Ранее он получил гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис.

При этом Дуров отметил, что в жизни в такой консервативной стране, как Объединенные Арабские Эмираты, есть и свои сложности. "Например, если бы я был геем, мне пришлось бы немного труднее. Или если бы мне нужно было все время пить алкоголь. Или есть свинину", - сказал Дуров.

Он также заверил, что не намерен продавать Telegram, несмотря на то, что из Кремниевой долины ему уже поступали предложения с суммами от $3 млрд до $5 млрд. "Даже за $20 млрд он [Telegram] не продается. Это пожизненная гарантия", - сказал Дуров.

Как сообщал УНИАН, ранее в России Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ.