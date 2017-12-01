Над Землей взойдет "суперлуна"

В ночь с 3 на 4 декабря в 17:49 по Киеву в небе можно будет наблюдать "суперлуние". Оно положит начало череде суперлуний, еще два ожидаются в январе.

В ночь суперлуния полная Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно, передает Earthsky.

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Отмечается, что в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

"Суперлунием" называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.