Над Землей взойдет "суперлуна"
12:21, 01 декабря 2017Наука и IT
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Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год – 357 тыс. 495 км.
Иллюстрация REUTERS
В ночь с 3 на 4 декабря в 17:49 по Киеву в небе можно будет наблюдать "суперлуние". Оно положит начало череде суперлуний, еще два ожидаются в январе.
В ночь суперлуния полная Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно, передает Earthsky.
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Отмечается, что в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
"Суперлунием" называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
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