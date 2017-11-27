В NASA придумали колесо для Марса (фото)

Инженеры NASA разработали новые колеса для аппаратов, предназначенных для спуска на другие планеты. Об изобретении сообщается на сайте NASA.

Читайте такжеЯпония планирует отправить своих астронавтов на Луну

Новые шины для марсоходов и других аппаратов выполнены из переплетенных между собой крошечных пружин, образующих крепкую упругую сетку, при деформации принимающую прежний вид. Такой дизайн позволит аппарату успешно перемещаться и по песку, и по каменистой местности.

Колеса стали слабым местом марсохода Curiosity – уже спустя год эксплуатации инженеры NASA заметили серьезные повреждения шасси из-за неожиданно сурового марсианского ландшафта. Новые колеса будут значительно более устойчивы к возможным повреждениям, кроме того, их конструкция позволит уменьшить массу аппарата.

Эксперименты с выполненными из стальных пружин шинами показали, что при езде по марсианскому грунту колеса будут деформироваться. После ряда экспериментов с материалами инженеры остановились на нитиноле – сплаве никеля и титана, обладающего свойством памяти формы. Таким образом, даже если колесо деформируется, оно примет первоначальный вид.