Канал в Telegram впервые заблокировали за пиратскую музыку
Канал заблокировали по просьбе Apple и Google из-за жалобы компании Universal Music.
Telegram заблокировал канал «Всякая годная попса» за пиратский контент. Создатель канала Антон Вагин сообщил, что получил сообщение от техподдержки Telegram, в котором сообщалось о блокировке канала по просьбе Apple и Google из-за жалобы компании Universal Music. Предупреждений, по его словам, не поступало, передает РБК.
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Вагин считает, что причиной блокировки стал размещенный им альбом Тейлор Свифт Reputation. Выпустивший этот релиз лейбл Big Machine Records принадлежит Universal Music.
На странице Роскомнадзора в Facebook сообщается, что это первый подобный случай. В октябре сообщалось, что Telegram заблокировал за месяц около 8,5 тыс. каналов о терроризме.