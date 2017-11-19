Британия выделит 75 миллионов фунтов на разработку беспилотных автомобилей к 2021 году

Великобритания выделит 75 млн фунтов (около 84 млн евро) на разработку искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей, которые должны появиться на дорогах страны уже в 2021 году. Об этом министр финансов Великобритании Филип Хэммонд должен объявить в речи, посвященной государственному бюджету в среду, 22 ноября, передает DW.

По оценкам правительства, объем средств в индустрии беспилотных авто до 2035 года вырастет до 28 млрд фунтов, говорится в фрагментах проекта бюджета, опубликованных в воскресенье, 19 ноября. Массовое использование беспилотных авто потребует развития технологии связи 5G. На это правительство планирует выделить 160 млн фунтов.

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Кроме того, британское правительство объявить о выделении 400 млн фунтов компаниям, которые планируют установить станции подзарядки для электромобилей по всей стране. Британцы, которые приобретут электромобиль, также могут рассчитывать на компенсацию от правительства.

Таким образом Лондон пытается выполнить свои обязательства по сокращению объемов парниковых газов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начинаются испытания беспилотных грузовиков.