В Германии запретили смарт-часы для детей из-за родительской слежки

В Германии Федеральное сетевое агентство запретило использование «умных часов», которые позволяют взрослым слушать, что происходит рядом с ребенком. Такая технология была расценена как способ слежения.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на DW.

По словам чиновников, родители некоторых детей использовали «умные часы» в том числе для того, чтобы подслушивать, что говорят учителя в классе. Сами учителя, а зачастую и ученики — в этот момент не замечали, что микрофон на часах включен.

Агентство рекомендует родителям детей, у которых есть «умные часы», уничтожить эти устройства.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о всех «умных часах», а только о тех, которые работают без связи с телефоном ребенка и в которых есть функция «голосового мониторинга». Она с помощью программы на стороннем телефоне позволяет включать микрофон и слушать, что происходит рядом с ребенком.