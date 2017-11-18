В Facebook появилось приложение, которое редактирует видео

Компания Facebook представила приложение для создания и редактирования видео под названием Facebook Creator.

Об этом сообщается в официальном блоге разработчика, передает Эспрессо.

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В приложении можно видоизменять видео, а также добавлять заставки, рамки и стикеры. Также Facebook Creator позволяет смотреть комментарии к видео из других соцсетей и загружать их туда.

Как отмечается, таким образом Facebook собирается переманить к себе видеоблогеров с платформы YouTube. В компании отмечают, что они могут предложить более удобную, чем на Facebook, систему монетизации.

Приложение уже в App Store и скоро появится в Google Play.