Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв звезды

Международная группа астрономов зафиксировала самую мощную в истории наблюдений космическую вспышку. Она произошла в центре галактики, удаленной на 2,6 миллиарда световых лет от Земли. Согласно выводам исследователей, ее породил взрыв крупной звезды. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Транзиент (меняющий яркость объект) был обнаружен в 2010 году с помощью телескопа Pan-STARRS в обсерватории Халеакала, расположенной на вершине вулкана острова Мауи (Гавайский архипелаг). По оценкам астрономов, энергия вспышки на один-два порядка превышает светимость обычных сверхновых. PS1-10adi угасал в течение более трех лет, все это время оставаясь более ярким, чем родительская галактика.

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Причиной беспрецедентной яркости могло стать взаимодействие вещества из внешней оболочки звезды, выброшенной во время взрыва, с очень плотной межзвездной средой.