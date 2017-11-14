В 2018 году Apple выпустит три новых безрамочных айфона - аналитик

Корпорация Apple выпустит в 2018 году три безрамочных смартфона наподобие iPhone X. Об этом заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го, сообщает MacRumors.

По словам эксперта, лишь два из трех смартфонов получат OLED-экраны. Они будут иметь диагональ 5,8 и 6,5 дюйма с плотностью пикселей около 450 ppi. Третий аппарат станет более доступной версией первых двух — 6,1-дюймовая модель будет иметь ЖК-дисплей с низким разрешением и ориентироваться на рынки с низким и средним диапазоном с начальной стоимостью от 649 до 749 долларов США.

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В остальном устройства не будут сильно отличаться. В первую очередь, все они получат систему камеры TrueDepth, как у iPhone X.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме придумали маску для взлома iPhone X.