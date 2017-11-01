Проверка iPhone X близнецами, сбритыми бородами и масками: как пытались обмануть Face ID (фото, видео)

31 октября появились первые обзоры смартфона iPhone X. Западных журналистов сразу же заинтересовала система разблокировки смартфона лицом Face ID, которая сменила Touch ID с отпечатком пальца. Apple заявила, что вероятность обхода системы — 1 000 000 к 1, однако риск может повышаться в зависимости от разных факторов.

Авторы принялись проверять эти факторы и искать новые. Они приглашали близнецов, использовали парики и накладные бороды, подставляли свои фотографии и делали слепки лица, передает TJournal.

Издание Mashable пригласило две пары близнецов опробовать систему. В обоих случаях защита iPhone X не смогла отличить братьев, и телефон снимал блокировку.

Но не всем удалось обмануть Face ID: братья Фидеры так и не смогли получить доступ к телефону, настроенному под одного из них.

Apple предупреждала, что шансы обойти Face ID повышаются, если им пользуются дети до 13 лет, потому что в этом возрасте черты лица ещё не до конца сформировались. В The Wall Street Jourmal решили удвоить риск: они пригласили восьмилетних тройняшек. Дети без проблем обманули систему защиты.

Также журналисты The Wall Street Journal тестировали систему на братьях и сёстрах — в этом случае Face ID не ошибалась.

Сотрудник Business Insider Мэтт Стюарт прошёл настройку Face ID с бородой, после чего сразу же её сбрил. Система не распознала журналиста и предложила ему ввести пароль. В Apple рассказывали, что после ввода кода технология должна запомнить лицо пользователя без бороды. Так действительно произошло, но телефон разблокировался не с первой попытки.

Журналистка The Wall Street Journal Джоанна Штерн опробовала разблокировку смартфона с помощью фотографии.

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Тесты показали, что Face ID не реагирует на снимки на других устройствах, а также на распечатанные в размере, близком к реальному лицу.

Редактор CNet Скотт Штайн проверил, с какими аксессуарами и атрибутами можно разблокировать iPhone X. Оказалось, что в очках, шляпе и шарфе. Также система узнала Штайна с накладной бородой. С некоторыми элементами Face ID не справился. В их числе: очки для плавания, накладной нос, парик и комбинация из сразу нескольких аксессуаров.

Джоанна Штерн решила создать силиконовую театральную маску на основе своего лица. В студии ей сделали гипсовый слепок лица, после чего добавили макияж и испытали с Face ID. Чтобы технология сработала, глаза должны быть открыты, поэтому готовую маску надела другая сотрудница The Wall Street Journal.

"Обманка" для системы iPhone X оказалась не слишком похожа на Штерн. Face ID смогла распознать в маске чьё-то лицо, но не приняла его за владельца телефона.