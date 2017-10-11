Разработчик iOS раскрыл простой способ взломать iPhone

Разработчик iOS Феликс Краузе продемонстрировал новый способ кражи данных пользователей iOS с помощью фишинга. Таким образом злоумышленники могут похитить пароль от Apple ID и получить доступ к аккаунту, написал разработчик в своем блоге.

Пользователям iPhone, наверняка, знакомо окно ввода Apple ID. Чаще всего оно появляется при скачивании новых приложений из App Store или при получении доступа к iCloud и Game Center. По словам Краузе, злоумышленники способны подделать это окно и выманить данные пользователя.

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«Я решил не открывать исходники всплывающего уведомления, однако учтите, что это меньше 30 строчек кода, и практически любой iOS-разработчик может легко создать свое собственное фишинговое окно», - пишет Краузе.

При этом для обычного пользователя это окно выглядит точно так же, как и системное окно. Краузе отмечает, что отличить его можно лишь по незначительным деталям, вроде использования другого вида кавычек.

Как пишет Краузе, защититься от уязвимости можно следующим образом:

1. Нажмите на домашнюю кнопку и посмотрите, инициировало ли это выход из приложения. Если программа закрылась вместе с окном, то это фишинговая атака.

2. Не вводите свои данные во всплывающие окна. Отклоняйте предложение и переходите в настройки вручную.

3. Учтите, что если нажать «Отмену», то приложение по-прежнему будет иметь доступ к содержимому поля ввода пароля.

Как сообщал УНИАН, Apple рекомендует не использовать систему распознавания лиц в новых смартфонах iPhone X пользователям до 13 лет. Также Apple рекомендует с осторожностью использовать Face ID тем, у кого есть братья и сестры, а особенно - близнецы.