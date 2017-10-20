Органы, одежда, оружие и даже мост: подборка удивительных вещей, напечатанных на 3D-принтере (видео)
13:15, 20 октября 2017Наука и IT
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На 3D-принтере научились изготавливать практически все - от еды до автомобиля.
На 3D-принтере научились изготавливать практически все - от одежды до автомобиля / скриншот УНИАН
Без 3D-принтеров сегодня трудно обойтись. Их используют в медицине, кулинарии, армии. Например, с помощью 3D-технологий уже несколько лет печатают пиццу, десерты, гамбургеры. На 3D-принтере научились печатать копии любого человеческого органа, одежду, оружие и даже архитектурные сооружения - в Норвегии открыли первый мост, созданный при помощи 3D-печати.
Музыканты уже играют на инструментах, созданных таким способом. На 3D-принтере распечатали первый автомобиль, а также оружие. Кроме того, с помощью 3D-принтера можно напечатать другой 3D-принтер.
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Предлагаем подборку самых интересных вещей, созданных на 3D-принтере.
Органы, одежда, оружие и даже мост: подборка удивительных вещей, напечатанных на 3D-принтере
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