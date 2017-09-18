NASA завершило длительное испытание будущих покорителей Марса

Группа исследователей NASA, которая с января находилась в специальном комплексе на склоне спящего вулкана на Гавайях, завершила испытание по имитации условий полета на Марс, сообщает радио Свобода.

Читайте такжеНа Марсе нашли необходимый для появления жизни элементШестеро ученых стали пятой группой участников, которые проходят продолжительное испытание в ожидании будущего пилотируемого полета на красную планету.

Четверо мужчин и две женщины, которые ели главным образом лиофилизированную пищу во время своей длительной изоляции, является частью исследования, которое поможет выяснить психологические последствия, которые будет иметь долгосрочная космическая миссия для космонавтов.

«Долгосрочные космические путешествия вполне возможны», – говорит одна из участниц экипажа, специалист по информационным технологиям Лаура Ларк.

Результаты исследования помогут NASA собрать такую группу людей, которая бы наилучшим образом справились со стрессом, изоляцией и опасностью миссии на Марс, длительностью от двух до трех лет.

NASA надеется отправить людей на красную планету в 2030-х годах.

Справка УНИАН. Лиофилизированная еда получается благодаря исключению из нее воды. Именно такая пища помогает выжить в сложных условиях. Лиофилизация заключается в замораживании вещества при температуре около -50 градусов. В этих условиях погибают бактерии и микроорганизмы, которые приводят к образованию плесени и процессу брожения.