Украина может получать биогаз из... сахарной свеклы

Государство должно усилить освоение энергетического потенциала сельскохозяйственных культур и повысить объемы выработки биомассы из энергетических растений и фитоэнергетики в целом. Такое мнение в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 16 (744), 30 апреля - 15 мая 2009) высказал заведующий сектором технологии выращивания сахарной свеклы для производства сахара и биотоплива ИСС УААН, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил ГУМЕНТИК. По его мнению, в частности, перспективной и экономически выгодной культурой для производства этанола, бутанола и биогаза является сахарная свекла.

«Ее (культуры сахарной свеклы) энергетическая способность - 135–150 ГДж/га. Из одной тонны корнеплодов сахарной свеклы, применяя соответствующую технологию, можно получить 500 кубометров газа метана, а, переработав одну тонну ботвы - 400 кубометров», - пояснил он.

По словам эксперта, себестоимость 1000 кубометров такого биогаза будет составлять около 350 гривен, что в 6–8 раз дешевле, чем цена природного газа для небытовых потребителей Украины.

«По расчетам зарубежных специалистов, посеяв около 5 млн. га сахаросодержащих энергетических культур для производства биогаза, Украина при наличии соответствующего количества биогазовых установок может обеспечить себя собственным газом», - уверен эксперт.

Кроме того, перспективной культурой для получения твердого биотоплива в виде брикетов и пелеттов является энергетическая верба (Salix), считает заведующий отдела технологии выращивания сахарной свеклы для производства сахара и биотоплива ИСС УААН, доктор сельскохозяйственных наук Василий КУРИЛО.

«За три года энергетическая верба вырастает до шести-семи метров в высоту и у нее большое количество ростков. Посадки остаются продуктивными в течение 20–25 лет. И в этот период урожай можно собирать каждые три года в количестве 30 т/га сухого вещества», - отмечает он. По его словам, теплотворная способность абсолютно сухой вербы составляет приблизительно 17–18 Мдж/кг. При этом одна тонна вербы с влажностью 40% обеспечивает 1 Гкал тепла, а такое же количество сухого сырья при влажности 15% дает 2 Гкал тепла, отметил эксперт.