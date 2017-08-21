В Украине солнечное затмение не увидят, но могут почувствовать его негативное влияние (видео)
21:26, 21 августа 2017Наука и IT
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Солнечное затмение может повлиять на состояние здоровья украинцев.
Иллюстрация REUTERS
Обострение хронических болезней, головная боль, скачки артериального давления, головокружение и чувство тревоги – именно так наш организм может отреагировать на солнечное затмение, говорят врачи.
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Как сообщал УНИАН, жара отступила от Львова - там сейчас +13°. Это связывают с полным солнечным затмением.
21 августа в тьму посреди дня погрузятся 12 миллионов людей: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.
Солнечное затмение может повлиять на состояние здоровья украинцев
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Новость в сюжете: Солнечное затмение 2017