В Украине солнечное затмение не увидят, но могут почувствовать его негативное влияние (видео)

21:26, 21 августа 2017
Наука и IT
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Солнечное затмение может повлиять на состояние здоровья украинцев.

Иллюстрация REUTERS

Обострение хронических болезней, головная боль, скачки артериального давления, головокружение и чувство тревоги – именно так наш организм может отреагировать на солнечное затмение, говорят врачи.

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Как сообщал УНИАН, жара отступила от Львова - там сейчас +13°. Это связывают с полным солнечным затмением.

21 августа в тьму посреди дня погрузятся 12 миллионов людей: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.

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Новость в сюжете: Солнечное затмение 2017
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