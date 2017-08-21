Львов накрыло внезапное похолодание - его связывают с полным солнечным затмением (видео)

Во вторник, 22 августа, по всей Украине похолодает на 10 градусов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже сегодня жара отступила от Львова - там сейчас 13 градусов тепла. Это связывают с полным солнечным затмением. В Украине его не увидят, поскольку Луна заслонит солнце примерно в 21:30 вечера.

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Главными зрителями одного из самых продолжительных солнечных затмений в истории станут жители Соединенных Штатов.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 августа, в тьму посреди дня погрузятся 12 миллионов людей: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.