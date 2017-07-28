Ученые смогли замедлить старение мышей

Группа ученых под руководством Доншенга Кая, профессора Медицинского колледжа Альбера Эйнштейна в Нью-Йорке, обнаружила, что чем старше мышь, тем меньше в ее гипоталамусе стволовых (а именно - прогениторных) клеток. Вживление стволовых клеток в мозг лабораторных мышей помогло увеличить продолжительность их жизни, сообщает Русская служба ВВС.

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Гипоталамус - это железа головного мозга, отвечающая за эмоции, сон, половое влечение, голод и другие жизненно важные функции организма.

С уменьшением количества стволовых клеток у мышей ухудшалась память и мышечная сила, они умирали чаще остальных мышей того же возраста (в рамках исследования рассматривали именно особей среднего возраста).

Когда мышам подсаживали в гипоталамус стволовые клетки, взятые из гипоталамуса молодых мышей, спустя несколько месяцев их когнитивные и физические качества начинали опережать те же качества их одногодок. Продолжительность жизни таких мышей увеличивалась в среднем на 10%.

Ученые обнаружили, что исследуемые стволовые клетки выделяли в спинномозговую жидкость экзосомы - внеклеточные пузырьки, которые несут в себе рибонуклеиновые кислоты и влияют на экспрессию генов.

Исследователи взяли экзосомы отдельно и вживили их в мозг подопытных мышей, и у них также произошло замедление потери памяти и мышечной силы.

Хотя эти наблюдения вносят большой вклад в изучение противодействия старению, до применения технологии на человеке (если она вообще сработает для него) еще очень далеко.

"В 2013 году команда ученого показала, что гипоталамус связан с процессом старения организма. Оказалось, что чем старше грызун, тем активнее в его гипоталамусе определенный белок - транскрипционный фактор NF-κB. Он связан с воспалительными процессами и клеточной гибелью", - сказано в сообщении.

Как отмечает издание, те мыши, которым в гипоталамус вводили вещество, блокирующее действие NF-κB, жили дольше своих сородичей, обнаружили тогда исследователи.