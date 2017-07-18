Жителям Вашингтона и Нью-Йорка явилось северное сияние (видео)
Редкое природное явление произошло из-за мощной магнитной бури на Солнце.
Incredible video shows northern lights shining above michigan's Mackinac Bridge during the early morning hours. https://t.co/sroBjEAofApic.twitter.com/9efeFd5K34— ABC News (@ABC) July 18, 2017
Жители Вашингтона и Нью-Йорка наблюдали северное сияние. Соответствующее видео в своем Twitter показал ABC News.
Редкое явление можно было увидеть над Мичиганским мостом Макинак утром. А произошло оно из-за магнитной бури на Солнце.
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Отмечается, что северное сияние наблюдали в Мичигане, Вашингтоне, Висконсине и Нью-Йорке.
Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, в которых есть магнитосфера, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Ранее пассажиры самолета в небе над Канадой наблюдали прямо с борта лайнера северное сияние.