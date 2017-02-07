В сети показали кадры полета над северным сиянием (видео)

07:08, 07 февраля 2017
Наука и IT
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Пассажиры самолета в небе над Канадой наблюдали прямо с борта лайнера северное сияние.

Северное сияние над Канадой / Скриншот

Один из пассажиров самолета снял редкое природное явление на видео, передает ABC на своей странице в Facebook.Видеозапись набрала уже более полумиллиона просмотров. 

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"Лучшего развлечения в полете я еще никогда не получал", - рассказал мужчина о впечатлениях от увиденного.

На видео видно, как свет изменяет свои цвета и движется. 

Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Ранее фотограф Арье Ниренберг заснял северное сияние с борта самолета. Во время перелета из Нью-Йорка в Рейкьявик 31 декабря он установил камеру на штатив и снял захватывающее видео. 

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Теги: #Канада#сияние#северное