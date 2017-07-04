В Японии создали реалистичных рыб-роботов, которых можно завести дома (видео)

12:17, 04 июля 2017
Наука и IT
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Рыбы-роботы выглядят и плавают, как настоящие водные жители.

Рыбы-роботы практически ничем не отличаются от настоящих водных жителей / скриншот УНИАН

Роботы были продемонстрированы на Токийской неделе дизайна. Механических рыб сложно отличить от настоящих. Роботов выдают лишь светодиодные фонари-глаза.

Рыбы покрыты силиконом и оборудованы особой системой передвижения. Плавает устройство за счет движения хвоста, как и живая рыба. Робот оснащен балластной системой, похожей на используемую в подводных лодках для всплытия и погружения. Время работы механической рыбы составляет около часа.

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Создатели хотят использовать робота для незаметного наблюдения за подводными обитателями. Также робота могут купить желающие завести рыбок, живущих вечно.

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