В Японии создали реалистичных рыб-роботов, которых можно завести дома (видео)

Роботы были продемонстрированы на Токийской неделе дизайна. Механических рыб сложно отличить от настоящих. Роботов выдают лишь светодиодные фонари-глаза.

Рыбы покрыты силиконом и оборудованы особой системой передвижения. Плавает устройство за счет движения хвоста, как и живая рыба. Робот оснащен балластной системой, похожей на используемую в подводных лодках для всплытия и погружения. Время работы механической рыбы составляет около часа.

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Создатели хотят использовать робота для незаметного наблюдения за подводными обитателями. Также робота могут купить желающие завести рыбок, живущих вечно.