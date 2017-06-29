Специалист по информбезопасности предупредил, что Украину может ждать новая мощная хакерская атака
Специалист говорит, что Украина может пострадать от новой хакерской атаки.
Украину может ждать новая кибератака ко Дню Независимости, 24 августа. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал специалист по информбезопасности Владимир Стыран.
Читайте такжеХакерская атака №2: сайт Кабмина снова "лег"
"Они точно повторят атаку. Вот ждите скоро День Независимости. Хотя методы по защите от таких атак конечно же есть. Они давно разработаны и даже переведены на украинский язык с тех рекоммендаций, которые уже используются на Западе. Просто никто особо не чешется их применять", — сказал специалист по информбезопасности.
Как сообщал УНИАН, 27 июня мощнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.
Кроме того, вирус-вымогатель атаковал десятки крупных компаний в России, Беларуси и некоторых странах Европы.