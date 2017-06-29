Специалист по информбезопасности предупредил, что Украину может ждать новая мощная хакерская атака

Украину может ждать новая кибератака ко Дню Независимости, 24 августа. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал специалист по информбезопасности Владимир Стыран.

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"Они точно повторят атаку. Вот ждите скоро День Независимости. Хотя методы по защите от таких атак конечно же есть. Они давно разработаны и даже переведены на украинский язык с тех рекоммендаций, которые уже используются на Западе. Просто никто особо не чешется их применять", — сказал специалист по информбезопасности.

Как сообщал УНИАН, 27 июня мощнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Кроме того, вирус-вымогатель атаковал десятки крупных компаний в России, Беларуси и некоторых странах Европы.