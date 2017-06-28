МИД пришлось вернуться к старой системе оформления виз в аэропортах из-за кибератаки

Министерство иностранных дел Украины использовало старую систему оформления виз для иностранцев в аэропортах, которые прибывали в Украину, за кибератаку на сайты украинских органов власти. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"Мы, собственно говоря, просто использовали систему, которая тоже была в нашем распоряжении. Это система, которой мы раньше пользовались активно до внедрения информационно-телекоммуникационной системы (ИТС) «Виза», новой системы. И она не требует интернета, для ее работы не нужна сеть", - сказал дипломат.

"Когда возникла потребность отключиться от интернета, мы отключили наши серверы и перешли на старую систему, что позволило выполнить необходимый объем работ, то есть своевременно оформить все визы иностранцам без промедлений в рабочую режиме", - добавил Погорельцев.

По его словам, старая система была задействована в аэропортах в Жулянах, Борисполе и в меньшей степени в Одессе. Как отметил дипломат, "везде в этом была потребность".

Погорельцев считает, что в МИД отреагировали должным образом, и это "позволило не стать жертвами этой атаки", а "проблем не возникло".

Дипломат уточнил, что когда произошел сбой в системах других органов центральной власти, в МИД поняли, что ситуация очень сложная, и приняли решение отключить серверы".

"Проблем не было, и как раз так совпало, что большое количество (иностранцев) прибыло, в том числе, например из Объединенных Арабских Эмиратов, и коллеги в аэропорту фактически без задержки оформили в большом количестве иностранцам визы", - добавил директор Департамента консульской службы.

Как сообщал УНИАН, 27 июня от крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, пострадали украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.